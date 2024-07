Entre l'Espagne et Dubaï, un grand talent de l'ACFF est au carrefour de sa carrière

Le jeune défenseur central pourrait s'engager aux Émirats arabes unis ou en Espagne. Ayoub Oulad Ali est au premier carrefour majeur de sa carrière, et semble promis à un bel avenir.

Ayoub Oulad Ali est un défenseur central talentueux du pôle élite de l'ACFF. Âgé de 16 ans, il pourrait rejoindre un club des Émirats arabes unis dans les prochaines semaines. Ce qui serait une première pour un si jeune joueur de l'ACFF.

Né en Espagne, Ayoub Oulad Ali a également attiré l'attention du club de l'Espanyol en décembre dernier, renforçant son statut de promesse et de joueur complet. Avec son mètre 76 pour 61 kg, il se distingue grâce à ses qualités techniques supérieures à la moyenne, couplées à un excellent contrôle de balle.

Un leader dans le jeu, aussi dans la tête

Il maîtrise les passes courtes, mi-longues et longues avec aisance et sait évoluer dans des espaces restreints. Sa capacité à infiltrer et à briser les lignes adverses avec ses passes est notable. Intelligent tactiquement, Ayoub lit bien le jeu et offre une excellente couverture défensive. Son anticipation remarquable fait de lui un joueur clé dans la structure défensive de son équipe.

Sur le plan physique, Ayoub affiche une condition solide, se montrant dur et robuste dans les duels. Sa résistance et sa force en font un défenseur redouté par ses adversaires. Depuis le début de sa carrière, son leadership a constamment progressé. Ayoub est en train de devenir le pilier de la défense, avec une mentalité de leader qui inspire ses coéquipiers à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il n'est pas seulement un joueur de talent, mais aussi un véritable leader sur le terrain.

Son profil complet et ses qualités exceptionnelles ont attiré l'attention des recruteurs des clubs de premier plan aux Émirats arabes unis et en Espagne. Son potentiel est immense, et son futur transfert pourrait bien marquer un tournant dans sa carrière.

Un Futur Prometteur Entre Dubaï et l'Espagne

L'histoire d'Ayoub Oulad Ali prend une tournure particulièrement intéressante avec son père, actuellement à Dubaï, en processus de naturalisation pour faciliter l'intégration de son fils. Cette démarche pourrait ouvrir de nouvelles opportunités pour Ayoub, notamment dans les clubs émiratis, où les formalités administratives peuvent souvent être un obstacle majeur.

De plus, Ayoub a également reçu une offre d'un autre club espagnol. Cependant, l'absence d'un passeport espagnol complique les choses. La naturalisation de son père à Dubaï pourrait jouer un rôle clé en simplifiant ces démarches et en renforçant les chances d'Ayoub de signer avec un club en Espagne. Les clubs émiratis, en particulier, se sont renseignés sur le coach Kevin Nicaise, qui a joué un rôle crucial dans la protection et le développement de sa pépite.

Sous la direction de Kevin Nicaise, Ayoub a pu évoluer dans un environnement qui a maximisé ses compétences et ses performances, faisant de lui un candidat idéal pour les clubs de premier plan. En conclusion, Ayoub Oulad Ali se trouve à un carrefour de sa carrière, avec des opportunités uniques aux Émirats arabes unis et en Espagne.

Son talent, combiné à une préparation minutieuse et un soutien familial stratégique, le place dans une position enviable pour atteindre de nouveaux sommets dans le football international. Que ce soit à Dubaï ou en Espagne, le futur d'Ayoub Oulad Ali semble promis à une carrière riche en succès.