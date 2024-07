Le Cercle bien décimé à moins de vingt jours de son préliminaire européen : plusieurs absents au même poste et un joueur phare tout juste parti en vacances !

Le Cercle de Bruges a disputé un match amical contre l'AEK Larnaca. Plusieurs ajustements ont dû être réalisés par Miron Muslic en raison des blessures.

C'est déjà le 25 juillet, soit quelques jours avant la reprise du championnat, que le Cercle de Bruges jouera son deuxième tour préliminaire aller d'Europa League contre Kilmarnock, en Écosse (le retour en Venise du Nord est prévu une semaine plus tard, le 1ᵉʳ août).

En pleine préparation, les Groen & Zwart ont défié l'AEK Larnaca en match amical, ce samedi. Une rencontre remportée par le Cercle, 3-2, avec un doublé de Thimo Somers et un but de Kazeem Olaigbe.

Un match amical de préparation qui a bien porté son nom pour Miron Muslic, forcé de réaliser plusieurs ajustements en raison de blessures et autres absences.

Le Cercle décimé à moins de vingt jours de son préliminaire européen

Au poste de latéral droit, Erick Nunes est toujours blessé et la nouvelle recrue du club, Ibrahim Diakité, vient également de se blesser aux adducteurs et pourrait manquer les deux prochains mois, selon Het Laatste Nieuws. Ce sont donc les jeunes Emmanuel Kakou (19 ans) et Jonas Lietaert (19 ans, défenseur central de formation) qui ont été testés à cette position.

Au centre, justement, Edgaras Utkus s'est remis de sa fracture de l'orbite et a joué, mais avec un masque. Ce qui ne l'a pas empêché de gagner plusieurs duels défensifs, selon le quotidien du nord du pays. Toujours blessé, par contre, le jeune milieu central Nils De Wilde devrait faire son retour contre Feyenoord, dans deux semaines.

Enfin, Alan Minda et l'Équateur viennent tout juste d'être éliminés de la Copa America, en quarts de finale, aux tirs au but, contre l'Argentine. Joueur si important pour le Cercle, il va recevoir une dernière semaine de vacances avant de faire son retour dans le groupe lors de la préparation de la joute européenne. Le groupe de Miron Muslic est décimé à moins de vingt jours de cette rencontre déjà capitale.