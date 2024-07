Le Standard tente un joli coup : un défenseur expérimenté serait déjà d'accord pour rejoindre les Rouches !

International tunisien à 40 reprises, Dylan Bronn serait déjà tombé d'accord avec le Standard sur les conditions personnelles. Le défenseur central pourrait prochainement rejoindre les Rouches.

Actifs sur le marché des transferts malgré les galères qui entourent 777 Partners, les Rouches ont déjà officialisé les arrivées de Marko Bulat, Grejohn Kyei et Boli Bolingoli, en attendant celle de Bosko Sutalo.

Un ailier, un attaquant, un piston et bientôt un premier défenseur central, un bon début pour le Standard qui a cependant besoin d'un autre renfort dans ce compartiment du terrain.

Lucas Noubi et Nathan Ngoy sont jeunes et relativement fragiles, Ibe Hautekiet peine à convaincre, tout comme Dierckx, et les remplaçants possibles n'affluent pas.

Le Standard voudrait signer Dylan Bronn !

Et selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, c'est à un très joli coup que penserait le Matricule 16 pour renforcer sa charnière. En effet, Le Standard voudrait signer Dylan Bronn, international tunisien à 40 reprises, et serait déjà tombé d'accord avec le joueur sur les conditions personnelles. Parmi ses 40 sélections, on compte quatre apparitions en Coupe du Monde (dont une contre les Diables en 2018) et huit en Coupe d'Afrique des Nations.

Passé par La Gantoise entre 2017 et 2020, le joueur de 29 ans appartient actuellement à la Salernitana, en Série A, mais il a été prêté lors de la deuxième partie de saison dernière à Servette, en Suisse.

En manque de temps de jeu en Italie, Dylan Bronn serait, toujours selon la même source, en train d'essayer de trouver un terrain d'entente avec son club afin d'être libéré de son contrat. Il arriverait donc à Sclessin en tant que joueur libre.