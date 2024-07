Mousa Dembele quitte définitivement la Belgique... et pourrait prendre Jan Vertonghen dans ses valises ! "L'idée n'a jamais été écartée"

Mousa Dembele quitte la Belgique et s'installe vivre au Portugal. L'ancien Diable Rouge suit sa sœur qui a récemment ouvert un bed & breakfast à proximité de Lisbonne. Et s'il prenait Jan Vertonghen dans ses valises ?...

Il y a trois ans, Mousa Dembele disputait le tout dernier match de sa carrière professionnelle, en Chine. Depuis, l'ancien Diable Rouge vivait "à la maison", à Wilrijk, en compagnie de sa femme Naomi Solange et de leurs enfants, Maleec (9 ans) et Fellah (7 ans).

Toutefois, l'ancien médian s'apprête à vivre un grand changement dans sa vie. En effet, le Belang van Limburg révèle que Mousa Dembele va quitter la Belgique et suivre sa sœur, Assita, qui a récemment ouvert un bed & breakfast à Lisbonne, appelé "So".

Si Assita vit déjà au Portugal depuis l'année dernière en compagnie de son mari et de ses trois enfants, Mousa Dembele déménage donc dans la banlieue de Lisbonne, dans le quartier de Sintra, pour réunir toute la petite famille.

Dembele à Lisbonne... bientôt suivi par Jan Vertonghen ?

Maleec, l'aîné des enfants de Mousa Dembele, était affilié au club du Beerschot. Il s'entraînera désormais au sein de l'académie du Sporting Lisbonne.

On ne sait pas encore quel sera l'avenir de Jan Vertonghen, qui vient de prendre congé des Diables. Le défenseur d'Anderlecht pourrait prolonger son contrat d'une année à Bruxelles, mais il n'a jamais caché son envie de vivre au Portugal avec l'un de ses meilleurs amis.

"Si j'avais arrêté ma carrière à Benfica, nous y serions probablement restés : un an, deux ans, trois ans. Déménager à nouveau au Portugal est un peu plus difficile, mais le projet n’est pas encore écarté. Mousa est toujours l'un de mes meilleurs amis et nos familles s'entendent très bien. Qui sait, nous pourrions un jour commencer quelque chose ensemble au Portugal" déclarait Vertonghen juste avant l'Euro. Vertonghen saisira-t-il l'opportunité ?