L'un des chouchous du public de l'Union prolonge son contrat !

Il est l'un des derniers mohicans au sein du vestiaire de l'Union Saint-Gilloise et arrivait en fin de contrat. Guillaume François prolonge son bail au Parc Duden !

L'aventure improbable continue pour Guillaume François. La Dernière Heure révèle qu'à l'âge de 34 ans, le latéral de l'Union Saint-Gilloise va encore prolonger d'une saison au Parc Duden, lui qui arrivait en fin de contrat le 30 juin dernier.

François avait déjà prolongé l'année passée malgré de l'intérêt en provenance de plusieurs clubs où il aurait pu aller chercher plus de temps de jeu. Mais il se sent bien à l'USG, où le public l'adore et il joue un rôle qui va au-delà du sportif.

Guillaume François n'a joué que 7 matchs la saison passée avec l'Union, son plus faible total depuis que le club est remonté en D1A. Il n'a même pas joué en Playoffs 1, mais peu importe : le latéral droit accepte ce rôle au sein du vestiaire.

Arrivé en 2020 à l'USG, Guillaume François est l'un des derniers rescapés de l'équipe qui a décroché la montée en D1A. Parmi ceux-ci, on compte encore Christian Burgess, Anthony Moris, Loïc Lapoussin et, désormais, Sébastien Pocognoli dans un autre rôle.

Guillaume François a porté les couleurs du Sporting Charleroi, du Beerschot, de Virton et de l'Excelsior Mouscron dans sa carrière. Il a également été international U21 avec la Belgique à 8 reprises.