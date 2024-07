Officiel : Courtrai veut éviter les frayeurs de l'année dernière et poursuit son mercato très intéressant

L'année dernière, le KV Courtrai a présenté Mark Mampassi. Il avait été prêté une saison, mais en fera une deuxième avec les Kerels.

Le KV Courtrai a frôlé la relégation la saison dernière. Le club a lutté toute la saison pour éviter la descente, mais l'entraîneur Freyr Alexandersson et ses troupes ont tout donné et ont su redresser la barre dans les dernières journées.

Les Kerels ont finalement remporté les deux matchs de barrage contre Lommel SK et ont ainsi assuré leur place en Jupiler Pro League pour une saison supplémentaire.

Maintenant, le club fait tout son possible pour être prêt et ne plus avoir à se faire autant de frayeurs. Lundi, le club a annoncé que le propriétaire Vincent Tan avait réalisé une augmentation de capital de 10 millions d'euros.

Un pilier de Courtrai prolongé une année supplémentaire

Mardi, de bonnes nouvelles sont arrivées. Le KV Courtrai a indiqué que Mark Mampassi restera une année de plus. Le défenseur central avait été recruté en juin de l'année dernière en provenance du Lokomotiv Moscou. Il avait été alors prêté pour un an. Le KV Courtrai réitère à présent l'opération, mais cette fois avec une option d'achat incluse dans son contrat.

Ce mardi, le KVK a aussi officialisé l'arrivée de Takuro Kaneko, 14e Japonais en D1A.