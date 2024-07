OFFICIEL : Malines renfloue ses caisses avec un transfert d'envergure !

Malines vient d'annoncer le départ de Munashe Garananga. Il va rapporter gros au KVM.

Le joueur international zimbabwéen Munashe Garananga a signé un contrat avec le FC Copenhague. Le défenseur de 23 ans n'aura joué qu'une demi-saison au Malinwa, mais partira pour une somme considérable.

Garananga est arrivé au KV Malines le dernier jour du mercato d'hiver et y a signé un contrat jusqu'en 2027. Sous la direction de Besnik Hasi, il n'était pas immédiatement titulaire, mais a montré assez pour être considéré comme un grand talent.

Garananga quitte Malinwa et commence une nouvelle aventure au FC Copenhague.



Merci et bonne chance, Gara ?



? https://t.co/5HX5VPteOQ#mijnclubonzedroom pic.twitter.com/mcqxvsqrdD — KV Mechelen (@kvmechelen) 9 juillet 2024

Malines devrait recevoir environ quatre millions d'euros, plus des bonus. C'est une grande réussite pour le directeur technique Tim Matthys, qui pourra ainsi activer le marché des transferts. Le Malinwa a en effet encore besoin de renforts pour être compétitif la saison prochaine.

Le club a déjà recruté Ortwin De Wolf en tant que gardien de but, et cinq joueurs sont revenus de prêt. Mais Hasi attend encore quelques renforts, en particulier en attaque et en défense.

À Copenhague, Garananga signe un contrat à long terme jusqu'en juin 2028. "Ce n'est pas vraiment surprenant que cela arrive aussi rapidement. Je savais que si Munashe s'adaptait rapidement, il attirerait rapidement l'attention de plus grands clubs", a déclaré Tim Matthys.