Surprenant : Dries Mertens continue à Galatasaray, mais avait la possibilité de... revenir au Napoli, dans un autre rôle

Dries Mertens continuera avec le Galatasaray jusqu'au mois de juin 2025. Pourtant, l'ancien Diable Rouge avait reçu une proposition pour retourner au Napoli... dans un autre rôle.

Galatasaray a annoncé que Dries Mertens avait prolongé son contrat pour une année supplémentaire. Les chiffres de cet accord ne sont plus un secret et ont été révélés dans la presse turque : l'ancien Diable Rouge gagnera 2.9 millions d'euros par an, net.

Le joueur de 37 ans a joué un grand rôle dans le titre du Galatasaray la saison dernière, en inscrivant douze buts et en délivrant dix-neuf passes décisives.

Dries Mertens aurait pu... revenir à Naples

Pourtant, Dries Mertens avait une alternative. Fanatik, le principal média sportif turc, révèle qu'il aurait pu... revenir au Napoli, dès cet été. C'est Antonio Conte, le nouvel entraîneur du club, qui l'aurait appelé personnellement afin de lui proposer une place... dans son staff.

Mertens a écouté la proposition, par politesse, mais il avait déjà décidé qu'il voulait encore continuer à jouer. De plus, l'attaquant avait déjà dit qu'il ne souhaitait pas rester dans le monde du football après sa carrière... du moins pas de la même manière, puisque l'ancien du PSV vient tout de même de lancer une toute nouvelle compétition, en compagnie de Jan Vertonghen.

"Je ne me vois pas comme entraîneur ou assistant. Un rôle d'encadrant auprès des jeunes joueurs semble mieux me convenir, je connais par cœur les pièges dans lesquels ils peuvent tomber" déclarait Mertens il y a quelques mois.