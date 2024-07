🎥 Ait El Hadj déjà décisif : l'Union remporte son deuxième match en deux jours

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée vendredi face au Go Ahead Eagles. Pour la première du nouveau coach Sebastien Pocognoli, ils ont gagné 2-1.

Ce samedi sur le terrain de Horst (Limbourg néerlandais), les Unionistes affrontaient les Grecs du PAOK, récent adversaire du Club de Bruges en quarts de finale de Conference League.

Pour cette rencontre, Pocognoli décidait d'aligner une équipe composée de plusieurs titulaires potentiels, tout en faisant commencer Dony, François et la nouvelle recrue Mohammed Fuseini.

Our starting XI for the friendly against PAOK. ūüĎä pic.twitter.com/lMmMGP08A3