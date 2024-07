Rik De Mil tempère malgré les bons premiers résultats de Charleroi : "Encore des choses à améliorer"

Charleroi s'est imposé face au Beerschot (3-0) puis face à Zulte Waregem (2-0) en amical. Les Zèbres réalisent une préparation intéressante.

Après son succès (0-3) face à Mons et son partage face à Genk (3-3) les 28 juin et 6 juillet dernier, Charleroi a confirmé sa bonne dynamique dans cette pré-saison. Les Zèbres ont en effet enchaîné ce samedi, sur la même journée, deux victoires face au Beerschot puis face à Zulte-Waregem.

De quoi déjà bientôt sur de bonnes bases ? Certainement, mais le coach Rik De Mil s'est tout de même montré mesuré au micro de Sudinfo.

"Le sentiment global est très bon parce qu’on a fait le travail, on n’a pas de blessure, ce qui est bien aussi. Tout le monde a joué et c’est important aussi. Bien sûr, on a gagné, marqué cinq buts et gardé le zéro, mais le plus important, c’est la manière avec laquelle on a joué", a-t-il déclaré.

"Et de ce point de vue, j’ai vu de bonnes choses et d’autres à améliorer", continue-t-il. "Face au Beerschot, on a eu une période où on n’a pas été si dominant avec le ballon et si on encaisse, ça devient plus compliqué et ce n’est pas nécessaire. On doit pousser 90 minutes, marquer le troisième but puis gérer. Là, il reste un peu de travail."

"Lors du deuxième match (contre Zulte-Waregem, nda), on n’a pas bien mis la pression en première mi-temps. On n’a pas respecté tous nos principes puis on a adapté lors de la pause et ça a été mieux. De ça, je suis content aussi. Mais globalement, on ne doit pas offrir autant d’occasions parce que face à d’autres adversaires, on aurait encaissé."