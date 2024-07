Un Diable Rouge dans le onze des déceptions de l'Euro : "Le mot but a disparu de son dictionnaire"

Les Diables Rouges ont globalement déçu lors de l'Euro. Romelu Lukaku a bien malgré lui incarné cette frustration.

L'Euro n'a pas encore livré son verdict final que les premières équipes-types du tournoi commencent à fleurir. Si le onze top du tournoi dépend encore de l'issue de la finale, le "flop onze" a déjà du grain à moudre.

C'est ainsi que le quotidien espagnol Marca a déjà sorti son "flop 11". Romelu Lukaku figure dans ce onze des joueurs les plus décevants. A ses côtés, on retrouve notamment Cristiano Ronaldo, Dominik Szoboszlai et Sergej Milinkovic-Savic.

"Lukaku est arrivé à l'Euro après avoir été surprenamment inefficace devant le but lors de la Coupe du Monde au Qatar. Cela n'a pas changé...Le mot 'but' a disparu de son vocabulaire pendant tout l'Euro" écrivent les Espagnols.

Meilleur buteur des qualifications, muet à l'Euro

Avant de conclure : "Il a manqué tant d'occasions cruciales pour la Belgique, et l'équipe de Tedesco l'a ressenti. Ils ont terminé deuxièmes du groupe derrière la Roumanie et ont perdu contre la France au tour suivant".

Avec trois buts annulés (dont deux lors du premier match), Romelu Lukaku sort contrarié de cet Euro. Dieu sait à quoi aurait ressemblé son Euro si le VAR l'avait laissé rentrer dans son tournoi.