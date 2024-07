Anderlecht proche de sa première recrue estivale, un autre dossier commence sérieusement à agacer Jesper Fredberg

Anderlecht a enfin réalisé sa première transaction dans ce mercato. Un accord a été trouvé avec l'AC Milan pour le joueur de 19 ans, Jan-Carlo Simic. Le Serbe d'origine allemande sera en principe acheté pour trois millions d'euros. Cela a conduit à mettre...un autre dossier en attente.

Jesper Fredberg a négocié avec l'AC Milan jusqu'à tard hier (mardi) soir, le club ne voulait d'abord pas laisser partir le défenseur de manière définitive. Cependant, le Danois a trouvé un accord pour un transfert définitif de Simic dans une affaire dont toutes les modalités ne sont pas encore connues.

Cela change égalemant la donne pour Jesús Orozco Chiquete. Le défenseur mexicain de 22 ans du Deportivo Guadalajara était en tête de la liste des souhaits et souhaitait également déménager à Anderlecht, mais son club s'est montré très exigeant.

Anderlecht a envoyé deux offres pour le faire venir à Bruxelles, mais Guadalajara refusait catégoriquement de négocier le prix du transfert. Ils exigeaient six millions de dollars, ce qui a frustré Orozco.

Avec Simic, Fredberg a déjà un défenseur et est plus fort s'ils veulent encore entamer des négociations. Orozco semble également mettre la pression sur son club pour pouvoir rejoindre l'Europe.

Le dossier d'Orozco n'est donc pas encore clos, car après Vertonghen et Simic, les Mauve et Blanc pourraient bien avoir besoin d'un troisième défenseur. Nunzio Engwanda et Amando Lapage sont également là, mais Riemer souhaite avoir plus d'options en défense, surtout avec un calendrier qui s'annonce chargé.