La fin d'un cycle à Genk : un taulier sur le départ

Le KRC Genk a déjà réalisé plusieurs transferts intéressants cet été. Jarne Steuckers et Matte Smets ont déjà rejoint le club en provenance de STVV. Récemment, Hyeon-gyu Oh a également été présenté officiellement comme nouvel attaquant.

Cependant, les Limbourgeois ont également vu quelques joueurs partir. Anouar Ait El Hadj a rejoint l'Union, tandis que le gardien Maarten Vandevoordt a signé pour le RB Leipzig (son transfert était déjà acté depuis longtemps).

Mais cela ne s'arrêtera probablement pas là. Le défenseur Mark McKenzie serait également à la recherche d'un transfert cet été. Le défenseur américain est sous contrat avec KRC Genk depuis seulement une saison.

C'est pourquoi ce serait un bon moment pour partir. Selon des sources turques et américaines, Trabzonspor serait intéressé par McKenzie.

La concrétisation de cette offre reste à confirmer. Sa valeur marchande est estimée à environ 6 millions d'euros selon Transfermarkt.

