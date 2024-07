🎥 La nouvelle masterclass de Christian Benteke en MLS !

A 33 ans, Christian Benteke est au crépuscule de sa carrière. Passé par le Standard, Genk, Liverpool, Crystal Palace ou encore Aston Villa a décidé il y a deux ans de découvrir le football nord-américain.

L'ancien Diable Rouge aux 45 sélections (18 buts) s'éclate depuis au sein du club de DC United, en Major League Soccer.

Ce mercredi soir, il a de nouveau fait trembler les filets, marquant un doublé face à Minnesota United, permettant à son équipe de s'imposer 2-3.

Benteke a d'abord ouvert la marque à la 14e minute. DC United a ensuite été rejoint puis dépassé au score. En fin de match, alors que le score était de 2-2, le Belge a marqué le but de la victoire.

Benteke en est déjà à 16 buts cette saison. Il a marqué 31 buts en 62 matchs pour DC United depuis son arrivée.

BENTEKE!



He notches his second goal of the night to put @dcunited ahead in second half stoppage time! pic.twitter.com/4xblRBGcLC