Beaucoup d'absents, des recrues et des jeunes : le noyau remanié du Club de Bruges pour la Supercoupe de Belgique

Nicky Hayen est privé d'un sacré paquet de joueurs pour la Supercoupe de Belgique contre l'Union Saint-Gilloise, ce samedi soir.

La saison 2024-2025 commencera officiellement ce samedi, en Belgique, avec la Supercoupe qui opposera le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise.

En pleine transition dans leurs noyaux respectifs, les deux équipes pourraient être assez remaniées pour cette rencontre. Surtout du côté Blauw & Zwart.

De nombreuses absences au Club de Bruges pour la Supercoupe de Belgique

La sélection de Nicky Hayen est connue. Bjorn Meijer, Victor Barbera et Kyriani Sabbe sont toujours blessés, Maxim De Cuyper est en vacances. D'autres absences sont à signaler : Michal Skoras, Joel Ordonez, Ardon Jashari et Andreas Skov Olsen.

Ensuite, le Club a des indésirables. Nick Shinton, Faitout Maouassa, Kamal Sowah et Roman Yaremchuk, qui ne sont pas, non plus, dans la sélection, au contraire de Philip Zinckernagel, bien présent.

La sélection comprend, par contre, les recrues Christos Tzolis, Zaid Romero et Gustaf Nilsson. Longtemps lié à un départ, Raphael Onyedika est bien de la partie.