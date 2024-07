Carl Hoefkens veut attirer un joueur du Club de Bruges au NAC Breda

Champion en titre, le Club de Bruges aura, une nouvelle fois, une saison chargée nécessitant un effectif large. Cependant, certains joueurs peuvent encore se trouver une porte de sortie.

Le FC Bruges va découvrir la nouvelle mouture de la Ligue des Champions et jouit, une nouvelle fois, de grandes ambitions sur la scène domestique.

Un effectif large est donc obligatoire. Défensivement, les Blauw & Zwart doivent encore recruter pour être parés à toute éventualité. Mais offensivement, des bouchons se créent.

Quand on regarde l'effectif actuel, les postes offensifs sont déjà doublés. Nilsson et Jutgla en pointe, Tzolis et Nusa à gauche, Skov Olsen et Skoras à droite. Sauf départ, il n'y a déjà plus place.

Carl Hoefkens veut Roméo Vermant au NAC Breda

Et ce n'est pas tout. Talbi, Vermant, Barbéra et Zinckernagel sont encore dans le noyau et peuvent donc se chercher une porte de sortie. En prêt pour les jeunes, tandis que l'ancien joueur du Standard pourrait être vendu.

Loué à Westerlo la saison dernière, Roméo Vermant avait fait bonne impression. Il pourrait être le premier des joueurs cités à quitter la Venise du Nord.

En effet, le média néerlandais Voetbal International indique que le jeune attaquant serait sur les tablettes du NAC Breda d'un certain Carl Hoefkens. Il a connu Roméo Vermant à Bruges et souhaiterait donc lui donner sa chance. Les discussions entre les différentes parties devraient commencer.