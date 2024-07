Le mercato du RFC Liège n'est pas encore terminé : Gaëtan Englebert identifie deux positions à renforcer et revient sur l'arrivée de Stefano Marzo

Le noyau du RFC Liège n'est composé que d'une petite vingtaine de joueurs (dont trois gardiens) alors que le championnat reprendra ses droits dans un petit mois. Une certitude : le mercato Sang & Marine n'est pas encore terminé.

Deux jours seulement après son retour sur les terrains d'entraînement, le RFC Liège a disposé du KSK Tongeren, mercredi, en match amical. Après la rencontre, Gaëtan Englebert nous a livré ses impressions sur ce succès, ainsi que sur la préparation et le stage qui arrive pour les Sang & Marine (lire ici). Bien sûr, le T1 du Matricule 4 a aussi fait le point sur le mercato. Sans surprise, de nouveaux renforts sont attendus.

"Le noyau est encore restreint, il faudrait deux ou trois joueurs supplémentaires. Il faudra voir ce qui est possible de faire dans les jours et semaines qui viennent. On a toujours su ce que Zakaria (Atteri) était capable de faire, mais ce n'est pas possible de commencer la saison avec un seul attaquant. Il est clair qu'il faut d'autres solutions. On doit regarder pour trouver des alternatives à son profil, et s'il lui arrive quelque chose à un moment. En défense centrale aussi, il y a besoin d'un joueur supplémentaire."

Le mercato du RFC Liège n'est pas encore terminé

"On a perdu des joueurs importants dans l'équipe, trois titulaires indiscutables (Bertaccini en janvier, puis Wilmots et Nyssen), même si on avait déjà remplacé Adriano au deuxième tour en trouvant des solutions. Il faut le temps de trouver des automatismes avec d'autres ou de faire en sorte qu'on ne voie pas qu'ils ne sont pas là, avec des joueurs qui ont presque le même profil. Il faut le temps de mettre ça en place. On a pas mal de matchs, c'est la meilleure façon de s'habituer aux autres. Les efforts de l'entraînement ne valent pas ceux des matchs, voilà pourquoi il y en aura beaucoup."

Gaëtan Englebert a pu observer ses recrues dans une situation de match. Si Théo Pierrot avait déjà été testé contre Raeren, le jeune Liam Moreau (né le 15 décembre 2007 !) et Stefano Marzo, le nouveau latéral droit, ont reçu du temps de jeu.

On est content d'avoir pu remplacer Benoît de cette manière"

"Marzo a le même profil que Benoît, avec beaucoup de qualités offensives. Défensivement, il doit se remettre par rapport à ce qu'il faisait l'année dernière. Il évoluait dans un système à trois défenseurs et lui prenait le flanc droit. Mais il a toujours joué arrière latéral avant Dender. C'est aussi une question de réflexes et d'habitude du terrain avec les touches de balle, mais c'est un joueur qui va apporter de l'expérience et de la qualité de jeu. On est content d'avoir pu remplacer Benoît de cette manière."