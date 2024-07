L'inquiétude grandit au Parc Duden : l'Union est "très incertaine quant à son avenir dans le foot professionnel"

L'Union Saint-Gilloise attend toujours de pouvoir déposer un permis de construire pour son nouveau stade. Son développement en dépend.

L'Union espérait déposer son permis de construire mi-2024. Nous sommes à la moitié du mois de juillet, et force est de constater que le projet prend un certain retard. Les vainqueurs de la Coupe travaillent avec la Région bruxelloise et la commune de Forest pour investir le site du Bempt.

"Malheureusement, nous devons en conclure que la coopération promise par la municipalité ne s'est pas concrétisée" soupire l'Union dans Het Laatste Nieuws.

Le Parc Duden a un charme certain mais se fait vieux

Les dirigeants unionistes estiment avoir fait tout ce qui était possible : "L'Union est malheureusement encore incertaine quant à son avenir dans le football professionnel et reste convaincue que ce projet, en plus d'être une nécessité pour le club, est également une valeur ajoutée pour les supporters".

Avec les élections à venir, les sociétaires du Parc Duden sont contraints de reporter leur projet à la prochaine législature : "Cela nous amène à réaliser qu'une solution ne pourra jamais être trouvée avec le gouvernement municipal actuel. La RUSG espère que le bon sens prévaudra après les élections municipales".

L'Union étudie donc les solutions alternatives à court et long terme.