Le transfert de Romelu Lukaku finalement avorté ? Voilà ce qui pourrait tout changer !

Où évoluera Romelu Lukaku la saison prochaine ? Le Diable Rouge appartient toujours à Chelsea, qui veut le vendre.

Récemment, Lukaku a été cité avec insistance du côté de Naples, où entraînera son ancien mentor à l'Inter, Antonio Conte.

La presse italienne relatait même qu'un accord personnel avait été trouvé avec le Napoli. On évoquait un contrat trois ans, assorti d'un salaire annuel de 6 millions par an.

Cependant, un détail très important restait à être réglé : le transfert de Victor Osimhen vers le PSG. Le départ du Nigérian était la condition pour que Lukaku signe.

Mais comme l'explique Fabrizio Romano, le transfert d'Osimhen vers le PSG n'aura finalement pas lieu ! Ce qui pourrait donc bloquer le départ de Lukaku...

🚨🔴🔵 Negotiations between PSG and Napoli for Osimhen, not advancing after recent talks.



PSG rejected to include Kang-in Lee in the deal and will not trigger release clause as Napoli wanted.



Deal NOT happening under these conditions.



PSG also happy with Ramos & Kolo Muani.