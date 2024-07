Officiel : Le Club de Bruges perd un gardien, qui reste en Jupiler Pro League

Nick Shinton est arrivé au sein du centre de formation du Club de Bruges en 2016, intégrant ainsi l'équipe U17. Le natif d'Alost était passé par Dender, La Gantoise et Genk avant de rejoindre la Venise du Nord.

Titulaire à 21 reprises avec le Club NXT en Challenger Pro League la saison dernière, le gardien de 23 ans, barré par Simon Mignolet et Nordin Jackers, n'a jamais eu l'occasion de faire ses preuves avec l'équipe première.

Il était donc l'heure, pour lui, de véritablement se retrouver dans la peau d'un titulaire et donc de chercher un nouveau défi. Il l'a trouvé, en Jupiler Pro League.

En effet, Nick Shinton rejoint officiellement le Beerschot. Il commencera en tant que doublure de Davor Matijas, titulaire lors du titre acquis en D1B.

Nick Shinton trekt na 8 seizoenen Club Brugge naar Beerschot.



All the best, Nick. Bedankt voor alles! 💙🖤