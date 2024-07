Qui pour remplacer Schmeichel à Anderlecht ? Cinq pistes pour Brian Riemer et Jesper Fredberg

Anderlecht a perdu l'un de ses éléments clef : Kasper Schmeichel n'a pas renouvelé son bail. Jesper Fredberg et Brian Riemer prennent leur temps et étudient le marché pour lui trouver un remplaçant : voici quelques pistes potentielles...

Le RSC Anderlecht va entamer la saison 2024-2025 avec Colin Coosemans entre les perches. Rien de dramatique aux yeux du duo Riemer-Fredberg : la saison démarre tranquillement, face à un STVV complètement déforcé, et la saison passée, le RSCA n'a accueilli celui qui deviendrait son n°1 (et l'un des meilleurs portiers du championnat) qu'en dernière minute.

Sur le long terme, cependant, Coosemans n'est pas une valeur sûre. Capable de briller par intermittence, il ne permettra peut-être pas de viser le top 3, et est assez fragile physiquement. Sa doublure, Mads Kikkenborg, est jusqu'à présent un pari raté. Bref : un gardien débarquera à Anderlecht d'ici à septembre. Mais qui ? Nous avons réuni une short-list de candidats potentiels - qui, sauf si nous précisons l'inverse, n'ont pas été cités au RSCA : ce ne sont pas des rumeurs, mais des pistes à nos yeux.

Daniel Peretz (Bayern Munich - 24 ans)

Autant débuter par celui qui a bel et bien été cité à Anderlecht : Daniel Peretz. L'international israélien (2 caps) était la première piste évoquée, un peu avant celle menant à Koen Casteels. Les dernières rumeurs datent de fin juin, et Peretz aurait depuis décidé de rester au Bayern pour tenter d'y devenir n°2. Problème : Daniel Peretz s'est récemment blessé.

© photonews

Il manquera les Jeux Olympiques, et plusieurs semaines de préparation avec son nouvel entraîneur. Tout dépend désormais de la durée de son absence : s'il est rétabli assez tôt, un prêt en fin de mercato à Anderlecht semble encore possible. Dans le cas contraire, ce serait un gros risque (même à moindres frais), et l'Israélien préférera certainement finir sa revalidation en Bavière.

Alvaro Fernandez (sans club - 26 ans)

Voilà peut-être une affaire à saisir. Alvaro Fernandez est un nom qui parlera à Brian Riemer : les deux hommes se sont connus à Brentford, durant la saison 2021-2022. L'Espagnol était alors prêté par Huesca, et disputera 12 matchs de Premier League cette saison-là, la dernière complète du Danois en tant qu'adjoint des Abeilles.

© photonews

Fernandez avait la lourde tâche de servir de doublure à David Raya, qui vient de rejoindre Arsenal. Son jeu au pied n'était pas aussi bon que celui de son compatriote, et Brian Riemer a certainement encore cela en tête, lui qui aimait tant cette qualité chez Schmeichel.

Mais depuis, Alvaro Fernandez est devenu un autre joueur, a disputé 34 matchs de Liga et 100 pour Huesca : il reste sur une saison pleine en Liga 2, et surtout, il est désormais libre de tout contrat. Un international espagnol (une cap en 2021) gratuit, que Riemer connaît ? Voilà une piste à explorer. Il faudra se dépêcher cependant, car Séville est sur le coup...

Jacob Widell Zetterström (Djurgardens IF - 26 ans)

Il n'y a pas que le Danemark dans la vie : la Suède aussi a ses entrées à Anderlecht, et traditionnellement, cela ne date pas que du duo Riemer-Fredberg. Quoi de plus naturel, donc, que d'aller jeter un oeil en Allsvenskan et d'envisager l'arrivée de l'un des gardiens les plus prometteurs de Suède ?

© photonews

Jacob Widell Zetterström évolue à Djurgardens, deuxième du championnat (qui est en cours actuellement) et son contrat arrive à terme en décembre 2025. Le club risque fort de devoir s'en séparer cet été : Wolverhampton et Derby County sont sur le coup, et Djugardens en demande environ 3,5 millions d'euros. Pas rien, mais pas inaccessible pour le RSCA...

Tobe Leysen (OHL - 22 ans)

Puisqu'il fallait bien citer une piste de Jupiler Pro League, prenons l'un des gardiens les plus prometteurs de notre championnat : Tobe Leysen, la sensation d'OHL, destiné à prendre son envol tôt ou tard, et peut-être dès cet été si une offre suffisante arrive sur la table du club. Problème : "suffisante", cela veut dire environ 5 millions d'euros (le double de sa valeur estimée sur Transfermarkt, donc).

Mais la politique de Jesper Fredberg est connue : acheter jeune pour revendre avec une belle plus-value. C'était l'idée derrière l'achat de Mads Kikkenborg, pour lequel Anderlecht a tout de même mis 1,3 million d'euros, jusqu'ici en pure perte. Leysen a fait ses preuves, et le Sporting peut mettre 5 millions (ou un peu moins si les négociations se passent bien) si les résultats sont immédiats et la plus-value assurée. Ce serait un gros coup et une grosse surprise, mais qui sait ?

Franco Israel (Sporting Portugal - 24 ans)

Les récentes négociations entre le RSC Anderlecht et le Sporting Portugal se sont vraisemblablement très bien déroulées. Rien de fou donc à imaginer qu'elles soient prolongées pour le dossier du gardien de but : Franco Israel est le n°2 lisboète, et le départ d'Antonio Adan ne le promeut pas forcément comme titulaire, car le Sporting se cherche un gardien d'envergure.

© photonews

À 24 ans et alors qu'il a goûté à un statut de n°1 la saison passée après une blessure d'Adan, Israel peut-il encore se contenter du banc ? Rien n'est moins sûr. Formé à la Juventus, l'international uruguayen (une cap) pourrait bien aller chercher du temps de jeu ailleurs, probablement en prêt vu son potentiel qui n'échappe à personne au Portugal. Jan Vertonghen parle portugais, et une partie du vestiaire bruxellois parle espagnol : de quoi faciliter l'intégration éventuelle.