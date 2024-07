Coup dur pour le Standard : une jeune pépite pourrait partir cet été !

Cela fait plusieurs semaines que la situation d'Isaac Price au Standard est sujette à discussions. Le jeune nord-irlandais de 20 ans songerait à quitter le club suite à la situation extrasportive (Lire ICI).

Pour le moment, aucune piste n'avait encore été révélée. Mais le journaliste belge Sacha Tavolieri vient désormais d'annoncer que plusieurs clubs s'intéresseraient à Price.

Selon Sacha Tavolieri, le Standard serait en discussions avec West Bromwich Albion pour un transfert définitif de Price.

On évoque un contrat de 5 ans pour Price, qui ne serait donc pas contre un départ vers l'Angleterre. Il pourrait rapporter deux millions au Standard.

Preston North End serait également intéressé. Le Standard serait déjà à la recherche d'un remplaçant au milieu de terrain.

🚨 EXCL. #Standard Liege & West Bromwich Albion are in talks and working on a deal for a permanent move of Isaac Price.



💰 The North-Ireland player could leave for 2M€.



🗣️ Personal terms still underway and still need to be discussed on the basis of a 5 years contract as… pic.twitter.com/o1TEE9NKVe