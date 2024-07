"Jan Vertonghen peut devenir comme un père pour moi" : Jan-Carlo Simic pourra-t-il faire oublier Zeno Debast à Anderlecht ?

Le Sporting d'Anderlecht affrontera Saint-Trond, ce samedi soir. Le nouveau venu, Jan-Carlo Simic, fait déjà partie de la sélection et pourrait même recevoir sa première titularisation avec les Mauves.

Jan-Carlo Simic est la première et, pour le moment, seule recrue d'Anderlecht dans ce mercato estival. Le jeune défenseur central (19 ans) est déjà dans la sélection pour la réception de Saint-Trond, dans le cadre de la première journée de championnat, ce samedi soir.

Dans une interview accordée au Nieuwsblad, le Serbe s'est exprimé sur son intégration et ses premiers pas avec ses nouveaux coéquipiers. "Je me sens déjà chez moi après deux jours. J'ai immédiatement été ajouté au groupe WhatsApp, il y a une bonne ambiance avec les partenaires et le coach."

Jan-Carlo Simic pourra-t-il faire oublier Zeno Debast à Anderlecht ?

Alors qu'il est arrivé à Neerpede cette semaine, Jan-Carlo Simic se sent déjà prêt à débuter contre les Trudonnaires. "Je me sens à 100% physiquement, comme mentalement. J'ai commencé la préparation avec l'AC Milan le 7 juillet, et avant ça, j'avais suivi un programme individuel de quatre semaines. Si le coach a besoin de moi, je suis là."

L'international U19 est le remplaçant de Zeno Debast, qui a fait ses valises pour le Sporting Lisbonne, en défense centrale. Simic sera donc associé à Jan Vertonghen, ce qui le satisfait.

"J'avais suivi cette histoire. Quand Jan a prolongé, je me suis dit que c'était idéal pour moi. Il peut devenir comme un père pour moi ici, avec toute son expérience."