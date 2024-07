Officiel : le RSC Anderlecht se sépare d'un joueur excédentaire, qui rejoint la France

Passé par les centres de formation du Beerschot, du PSV (deux ans) et de Zulte-Waregem (six ans), Mohamed Bouchouari avait rejoint le RSC Anderlecht en 2018 en provenance de l'Essevee.

L'arrière droit, qui avait rejoint le noyau U21, était ensuite passé par Dudelange (il avait d'ailleurs disputé la phase de groupes de l'Europa League avec le club luxembourgeois en 2019), avant de revenir à Anderlecht en décembre 2020.

Mohamed Bouchouari, qui a été prêté à Emmen lors de la saison 2022-2023, a ensuite disputé 24 rencontres de Challenger Pro League avec le RSCA Futures.

Seulement, Bouchouari aura 24 ans au mois de novembre et ne peut donc plus évoluer avec les U23 d'Anderlecht, sauf s'il prend la place du joueur expérimenté autorisé dans l'équipe. Les Mauves avaient plutôt pensé à un départ de l'arrière droit.

C'est désormais officiel, Mohamed Bouchouari rejoint Rodez, en Ligue 2. Il a signé un contrat de trois ans sur le piton.

