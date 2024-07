Saint-Trond, cité parmi les candidats à la descente, veut surprendre au Lotto Park : "Utiliser chaque avantage pour battre le grand Anderlecht"

STVV a subi une transformation majeure pendant l'été. La nouvelle équipe trudonnaire lancera son championnat à Anderlecht, ce samedi soir.

Saint-Trond a vu partir de nombreux titulaires, comme Matte Smets, Jarne Steuckers, Mathias Delorge et Aboubakary Koita, en plus de son entraîneur, Thorsten Fink.

Pour de nombreux observateurs, les Trudonnaires sont placés parmi les candidats à la relégation. L'entraîneur Christian Lattanzio ne s'en soucie pas tellement. "Je suis payé pour veiller au bon fonctionnement du club et de l'équipe, pas pour commenter les prédictions des journalistes et analystes" a-t-il déclaré en conférence de presse, vendredi.

Bien qu'il comprenne ces avis. "Six titulaires sont partis, il manque encore plusieurs pions et on attend du renfort offensif. Cette prédiction n'est donc pas illogique."

Cité parmi les candidats à la relégation, Saint-Trond voudra créer la surprise à Anderlecht

"Mais il faut aussi savoir que les patrons du club ont toujours remis l'équipe sur les rails. D'ici à quelques semaines, la situation sera complètement différente. En Belgique, la compétition commence très tôt. Je demande de la positivité et de la patience."

La rentrée des classes de Saint-Trond se fera à Anderlecht, dans un stade à huis-clos. "Le public local peut toujours donner plus d'énergie. Nous devons utiliser chaque petit avantage pour gagner quelque chose contre le grand Anderlecht. Cela reste dommage pour nos supporters. Je n'ai jamais vécu ça avant, jouer un match sans personne dans le stade."