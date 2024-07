Première rencontre de la saison pour Anderlecht, premier...non-match : "Ce n'était pas vraiment nous le problème"

Anderlecht a eu énormément de difficultés face à Saint-Trond. Ils ont émergé dans les derniers instants grâce à un but de Mario Stroeykens.

Après la rencontre, Colin Coosemans s'est présenté à notre micro. Le gardien des Mauves retenait surtout l'essentiel.

"Je suis très content avec les trois points. Ce n'était pas facile vu la manière dont ils ont joué. On est très contents d'avoir marqué dans les derniers instants."

Coosemans a continué en expliquant que Saint-Trond n'était pas venu pour faire le jeu. "Leur état d'esprit était fort défensif. Ils ont beaucoup de joueurs qui sont partis, donc on peut rien leur reprocher."

"Ca a été quand même difficile. A mon avis, ce n'était pas vraiment nous le problème. On a essayé pendant tout le match, avec beaucoup de possession. Ce n'était pas facile de trouver les espaces dans les derniers tiers. Heureusement, on a marqué le 1-0."

Le joueur de 31 ans se dit serein pour les prochains matchs. "Si je suis inquiet ? Non, pas du tout. Après, ça ne m'étonne pas. Vu comme Saint-Trond a joué, ce n'était pas facile. Ce n'était pas un match ouvert. Bien sûr, on n'a pas fait le match parfait. On aurait pu créer plus. Mais je ne suis pas inquiet dans ces circonstances."