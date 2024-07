Christian Eriksen à Anderlecht ? Une légende de la maison mauve y est fortement opposée !

Anderlecht, toujours à la recherche de nouveaux renforts, s'intéresserait à la star danoise Christian Eriksen.

Anderlecht parviendra-t-il à réaliser le coup Christian Eriksen ? Le milieu de terrain danois de 32 ans est en fin de contrat l'an prochain avec Manchester United.

Questionné à ce sujet en conférence de presse, le coach d'Anderlecht Brian Riemer n'avait pas démenti l'interêt pour Eriksen. (Lire ICI)

Sur le plateau du Vestiaire, l'ancien gardien et capitaine des Mauves Silvio Proto s'est quant à lui opposé à ce potentiel transfert.

"Qu'est-ce qu'un tel joueur apporterait au club ? Expliquez-moi cela. Je ne sais pas s'il résoudrait tous les problèmes", a-t-il commencé.

"Qu'il apporte de la créativité ? Alors investissez dans un jeune Belge ou un jeune joueur que vous pourrez revendre plus tard. Parce que c'est un gaspillage d'argent. Est-il certain qu'il apportera un titre ? Non. Et s'il prend la place de Verschaeren, vous 'tuez' aussi un jeune joueur."