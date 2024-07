Buteur pour sa première et sauveur pour sa deuxième, Henry Lawrence veut s'imposer au Standard : "J'ai célébré comme si j'avais marqué"

Lors de sa première montée au jeu avec l'équipe A du Standard, Henry Lawrence avait marqué. Pour sa première titularisation, le Londonien a été l'auteur d'un sauvetage salvateur devant Karetsas pour permettre aux Rouches de ramener un point de Genk. Cette saison, le latéral veut s'imposer.

En l'absence de Boli Bolingoli, blessé, il était devenu l'évidence au poste de latéral gauche pour commencer la rencontre à Genk, dimanche. Henry Lawrence a joué une bonne partie, pour sa première titularisation en équipe première (il avait joué 45 minutes, et marqué, lors du dernier match de la saison dernière, contre Malines).

"Premier match de la saison, à l'extérieur. Tout le monde savait que ce serait difficile, mais on a bien joué pour prendre ce point. C'est toujours solide de faire une clean-sheet dans ces conditions, c'est une chose sur laquelle on peut construire.", se réjouissait-il à notre micro, dans les travées de la Cegeka Arena.

© photonews

Henry Lawrence, un but et un sauvetage miraculeux pour ses deux premiers matchs avec les A du Standard

Le Londonien de 22 ans est à ranger parmi les hommes du match. Pour sa bonne performance, mais aussi et surtout pour son sauvetage miraculeux devant Karetsas, en première mi-temps.

"Je pensais que ce serait un but. Avec un petit peu de chance, j'ai lancé mon corps sur la ligne et j'ai pu le sauver. J'ai célébré comme si j'avais marqué, car tout le monde s'attendait à un but et à 1-0, c'était différent et bien plus difficile."

Henry Lawrence, comme tout le monde, a apprécié la mentalité des Rouches. "Tout le monde, même sur le banc. Le soutien des fans était incroyable. Ça donne envie de se battre pour le blason, c'est une top équipe. Si vous suez avec ce maillot, les supporters vont vous soutenir, en cas de victoire ou de défaite."

Et même quand Boli Bolingoli sera de retour, il voudra faire basculer la hiérarchie. "Je suis prêt à me battre pour ma place. Tout peut se passer dans le football et il faut être prêt à saisir sa chance" a conclu Lawrence, qui enchaînera contre Bruges si "Boli" n'est toujours pas remis.