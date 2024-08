Adulé puis décrié Michael Verrips fait son mea culpa et a faim de revanche

Le Néerlandais revient sur son parcours mouvementé au sein de l'unique club où il avait évolué avant cette saison.

Retour en arrière, en 2018. Wouter Vrancken reprend le flambeau à Malines et fait de Michael Verrips son gardien titulaire. Jusqu'alors deuxième gardien, le Néerlandais s'impose rapidement et devient même un véritable héros aux yeux du public.

Toutefois le rêve devient rapidement un cauchemard, le portier et le club entreront plus tard au terme de la saison dans une bataille juridique qui ne se terminera qu'en mars 2020 par un accord entre le club et son ancien joueur : "C'est du passé. Je n'y pense plus trop. Si c'était à refaire, je ne le referais pas", nous confie le gardien de 27 ans.

De la stabilité et du calme après la tempête

Suite à son départ houleux du KaVé, il ne trouvera jamais vraiment son bonheur ni à Sheffield United, ni au Fortuna Sittard, ni à Groningen : "J'ai fait preuve de beaucoup de patience pendant cette fenêtre de transferts. Voir ce qui se présentait à moi, voir où je me sentirais le mieux. J'ai finalement opté pour Dender et cela s'est concrétisé très rapidement."

"J'ai d'abord eu un entretien avec l'entraîneur et le directeur sportif Julien Gorius, puis avec l'entraîneur des gardiens. Comme j'ai joué un an en Belgique, je savais un peu à quoi m'attendre. C'est très différent de Malines", poursuit Verrips.

Retour en terrain connu en Belgique mais départ de zéro

"Dans le noyau, il y a bien plus de francophones ce qui est une adaptation pour moi. Je ne connaissais que Bruny Nsimba. Le capitaine Lennard Hens est originaire de Malines. A part cela, je ne connaissais aucun autre joueur personnellement", décrit le Néerlandais.

Ce transfert est aussi l'occasion de réaliser des projets d'ordre privé : "Je déménage avec ma petite amie et nous allons vivre à Gand. Nous pourrons emménager dans notre nouvelle maison à la mi-août", ponctue celui qui s'est déjà illustré face à l'Union samedi dernier.