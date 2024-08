Jonas De Roeck reste serein malgré l'exode des cadres de son effectif

L'exode se poursuit au Bosuil, le Matricule 1 a cédé un autre de ses cadres arrivés à prix d'or il y a deux saisons.

Jurgen Ekkelenkamp est en route pour l'Udinese, cela fait un cadre en moins dans l'effectif de Jonas De Roeck.

Ce dernier ne tire toutefois pas (encore) l'alarme car cet exode était, semble-t-il, programmé par la direction qui fait face à des soucis d'ordres financiers depuis la saison dernière.

L'entraîneur reste serein et a expliqué comment il gère ces nombreux départs, et le peu d'arrivées : "Un joueur qui part chaque semaine, ce n'est évidemment pas l'idéal. Nous savions que cela pouvait arriver. Cela fait partie du travail. Nous ne sommes pas le seul club à devoir y faire face. En tant qu'entraîneur, je préfère accepter la situation plutôt que de me sentir frustré", a déclaré l'entraîneur à Gazet van Antwerpen.

L'Antwerp devrait empocher près de 5 millions d'euros pour Ekkelenkamp, et ce montant pourrait même être plus élevé avec le pourcentage de revente : "Jurgen rêvait de jouer un jour en Italie, et l'Antwerp réalise une bonne affaire sur le plan financier", poursuit le T1 anversois.

L'Antwerp affrontera Anderlecht dimanche en Jupiler Pro League.