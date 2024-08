Officiel : un jeune talent passé par le Standard signe son premier contrat pro

Du côté du Stayen, on continue à reconstruire en intégrant plus de jeunes talents dans le noyau A.

STVV continue à jouer la carte belge et jeune dans son recrutement estival, et la formation de son noyau, le tout afin de s'armer au mieux pour une saison qui s'annonce difficile.

Ainsi, après Hugo Lambotte, Arthur Alexis et Matt Lendfers, le club annonce un premier contrat pro pour Adam Nhaili, le quatrième d'une flopée de Canaris talentueux qui ont éclos au Stayen.

André Pinto continue ainsi à bâtir un effectif fait de jeunesse, talent et expérience : "Nos supporters le savent, Adam est l'un des jeunes talents les plus prometteurs. C'est un dribbleur techniquement doué, qui cherche toujours à créer le danger. À 18 ans, il a encore une grande marge de progression et le club croit pleinement en son potentiel", a communiqué le club.

Passé par le Standard, Nhaili sort d'une solide préparation et s'est bien débrouillé face à Anderlecht le week-end dernier : "Depuis mon arrivée à Saint-Trond, le club m'a présenté un projet clair. Dans le cadre de la formation des jeunes, j'ai été encadré de manière professionnelle et chaleureuse. Et l'année dernière, j'ai beaucoup appris d'un joueur comme Aboubakary Koïta. Mon objectif est d'obtenir le plus de temps de jeu possible cette saison et d'essayer d'être décisif", a déclaré le joueur.