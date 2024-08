Un duel de Jupiler Pro League reporté en raison de la Coupe d'Europe

Les deux équipes concernées auront le loisir de préparer ces rendez-vous importants de manière optimale.

Le match de championnat entre le Cercle de Bruges et La Gantoise, qui devait avoir lieu le 24 août, sera reporté. La ville de Gand l'a annoncé sur son site, suite à la décision de la fédération. La nouvelle date du match n'a pas encore été définie.

Les barrages de Coupes d'Europe se joueront les 22 et 29 août. Les deux équipes auront ainsi suffisamment de temps de repos et de préparation pour ces rencontres importantes pour les clubs tout comme pour la Belgique en terme de représentation à l'étranger et bien-sûr de coefficient.

Les deux formations se sont qualifiées jeudi pour un troisième tour préliminaire européen, le Cercle en Europa League et La Gantoise en Conference League.

Si le Cercle se qualifie au tour suivant, il devra disputer les barrages prévus les 22 et 29 août. Et même s'il ne se qualifie pas, le Cercle sera tout de même reversé en barrages de Conference League.

Idem pour La Gantoise qui devra d'abord éliminer les Danois de Silkeborg au tour suivant afin d'accéder aux barrages.