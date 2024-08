Laissé de côté par Will Still, un grand talent belge suivi de près par plusieurs clubs de Pro League

Ayanda Sishuba trouve le temps long à Lens. La Pro League pourrait lui offrir une porte de sortie.

A Lens, le nom d'Ayanda Sishuba est coché par les observateurs du football belge depuis un bon moment. Ces dernières années, le Tournaisien de 19 ans a franchi les étapes les unes après les autres jusqu'à intégrer l'équipe première la saison dernière.

Le milieu offensif a effectué ses grands débuts en Ligue 1 lors d'un match à Monaco en septembre dernier et a collecté sept montées au jeu en championnat.

Ayanda Sishuba vers un départ de Lens ?

Cette présaison devait lui permettre de monter ce qu'il vaut à Will Still, pour continuer à grapiller de plus en plus de temps de jeu.

A ce titre, le match d'hier face au Bayer Leverkusen était une occasion en or de s'illustrer. Mais l'international belge U19 n'a tout simplement pas été retenu pour la rencontre.

Selon Sacha Tavolieri, l'ancien produit du Futurosport de Mouscron aimerait revenir en Belgique. Plusieurs clubs de Pro League seraient d'ailleurs intéressés par lancer sa carrière dès cet été. Ayanda Sishuba représenterait une belle opportunité pour les clubs belges mais dispose encore de deux ans de contrat à Lens.