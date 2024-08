Ça ne peut plus durer : le Club de Bruges et la Pro League prennent les choses en main pour lutter contre les actes racistes des supporters

Les supporters du Club de Bruges ont encore dérapé, à Sclessin. Plusieurs d'entre eux ont réalisé un salut Kühnen, en plein pendant une action menée par le Standard contre le racisme. Le club brugeois a décidé de prendre les choses en main.

Le Standard s'est imposé contre le Club de Bruges, dimanche soir. Avant la rencontre, le Matricule 16 a mené une belle action contre le racisme.

Les jeunes de l'académie sont montés sur le terrain, chacun vêtu d'un masque rouge ou blanc. "Le rouge et le blanc sont nos deux seules couleurs" était-il inscrit. Une action qui n'a visiblement pas plu à certains supporters brugeois, qui ont répondu avec des saluts Kühnen, une variante du salut hitlérien.

Les images de cet incident ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux et le Club de Bruges a immédiatement condamné ce comportement. Le Club, après un bref communiqué après le match, a pris des mesures, ce lundi.

La réaction du Club de Bruges après les actes racistes de ses supporters

"Tant le Club de Bruges que ses supporters ont été choqués par le salut raciste qui a été vu hier dans la tribune visiteurs du Standard", indique le site officiel du club. "Toute la famille du FC Bruges a immédiatement condamné cet acte."

"Aujourd'hui, le Club a pris des mesures supplémentaires et a déjà identifié 24 supporters coupables. Un dossier a été constitué à leur encontre auprès de la Chambre d'Exclusion Civile de l'URBSFA, ce qui devrait aboutir à une interdiction de stade. De plus, le Club collabore étroitement avec la police pour d'autres éventuelles mesures à prendre."

ℹ️ Update: op sociale media verschenen gisterenavond verschillende foto’s van ‘supporters’ in het uitvak die een racistische groet deden. Club Brugge nam vandaag actie, identificeerde reeds 24 supporters en startte een procedure tot het opleggen van stadionverbod. — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 5 août 2024

"La semaine dernière, un salut similaire a été observé au stade Jan Breydel lors de la Supercoupe. Ce 'supporter' a été identifié peu de temps après et une procédure d'interdiction de stade a également été lancée. La saison dernière, le Club a ouvert de sa propre initiative 26 dossiers similaires concernant des comportements inappropriés au stade (Pyro, jets de gobelets, violence, etc.)."

"Le Club souligne qu'il n'y a pas de place pour des comportements inappropriés au sein de la famille Blauw&Zwart et qu'il continuera à agir de manière proactive contre ceux qui ne méritent pas de porter nos couleurs de Club" précise encore le communiqué.

Lorin Parys, CEO de la Pro League, réagit également

"Je le répète, car apparemment tout le monde ne l'a pas encore compris : le racisme est tout simplement idiot et punissable. Celui qui le commet n'est plus le bienvenu chez nous. Un point, c’est tout.", a déclaré le CEO dans un communiqué publié par la Pro League.

"La lutte contre le racisme et la discrimination et l'engagement en faveur de l'inclusion et de la diversité sont l'une des 5 priorités de la Pro League, tant dans notre politique sociale que dans notre approche de la sécurité du football. Hier, de nombreux supporters de football, y compris ceux du Club de Bruges, ont immédiatement condamné l'incident. Cela prouve que le supporter de football ne tolère pas ce genre de comportement."

La Pro League précise que les supporters impliqués vont être identifiés et qu'ils risquent jusqu'à dix ans d'interdiction de stade. Le Club risquent aussi une sanction : de l'amende à la fermeture (d'une partie) des tribunes.