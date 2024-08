Avec Ibe Hautekiet, le Standard a-t-il trouvé son nouvel Alexander Scholz ?

Par sa simplicité, sa gentillesse et sa curiosité intellectuelle, mais aussi grâce à ses performances sur le terrain, Alexander Scholz avait marqué les esprits, au Standard. Une trajectoire qu'est en train de suivre Ibe Hautekiet.

Arrivé en Belgique au Daknam de Lokeren, Alexander Scholz avait porté les couleurs du Standard entre janvier 2015 et janvier 2018, avant de rejoindre le Club de Bruges pour six mois.

En Cité Ardente, le défenseur central danois avait marqué les esprits avec sa simplicité de vie et sa gentillesse, lui qui utilisait encore une voiture "de monsieur tout le monde" quotidiennement et qui cherchait constamment à s'enrichir intellectuellement.

Sur le terrain, Scholz était un défenseur central simple, propre, qui ne faisait pas lever un stade, mais qui faisait son travail plus que correctement. Un profil qui rappelle un petit peu celui d'Ibe Hautekiet.

Ibe Hautekiet rappellera Alexander Scholz à certains

En dehors du terrain aussi, d'ailleurs. En parallèle de sa carrière sportive, le nouveau défenseur titulaire des Rouches n'a pas abandonné les études, comme il le confiait en fin de semaine dernière au Belang van Limburg.

"Je suis le programme de sciences de la durabilité et de l'environnement à l'Université d'Utrecht. J'essaye d'étudier dix à quinze pages chaque jour, j'ai besoin de ce défi intellectuel. Avant, j'ai étudié la kinésithérapie, mais ce n'était plus compatible avec ma carrière de footballeur. Ce nouveau programme me permet de combiner mon intérêt pour les sciences avec un sujet actuel comme le réchauffement climatique."

Ibe Hautekiet, c'est la nouvelle touche d'authenticité et de simplicité dont le Standard avait, aussi, bien besoin.