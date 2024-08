Une deuxième apparition en Pro League pour l'un, une blessure précoce pour l'autre : retour à Bruxelles mitigé pour deux anciens Anderlechtois face à l'Union

Le Beerschot s'est incliné sans démériter du côté de l'Union Saint-Gilloise en ouverture de la deuxième journée de Pro League. Pour beaucoup de joueurs anversois, jouer en D1A est une première.

Jouer en mauve doit rappeler quelques souvenirs à Hervé Matthys et Simion Michez. Tous deux formés à Anderlecht, ce n'est pas sous le maillot du Sporting qu'ils ont défié l'Union pour un derby bruxellois, mais bien en tant que Beerschotmen.

Confirmer la bonne saison en D1B

De plus en plus souvent titulaire chez les RSCA Futures, Simion Michez a signé au Kiel l'été passé. Le piston droit de 22 ans s'est révélé chez les Rats en signant 5 buts et 3 assists en D1B, un apport capital pour aider l'équipe dans sa promotion.

Au Parc Duden, le jeune Carolo n'a pas pu laisser admirer ses qualités offensives autant que d'habitude. C'est qu'à l'image de Dender une semaine plus tôt, le Beerschot s'est dans un premier temps présenté avec un bloc très bas pour profiter du manque d'automatismes chez les Unionistes. Michez sera toutefois assurément à revoir cette saison.

© photonews

Le déplacement au Stade Joseph Marien a par contre tourné court pour Hervé Matthys. Le défenseur de 28 ans a été contraint de sortir après à peine huit minutes. En taclant pour essayer en vain de sauver le premier but, il s'est blessé et n'a pas pu continuer la partie.

Un coup dur pour celui qui entamait pour la première fois une saison en D1A en tant que titulaire. A Anderlecht, Matthys était capitaine de l'équipe espoir qui s'est hissée jusqu'en demi-finale de Youth League (l'équivalent de la Ligue des Champions chez les jeunes), entourés de garçons comme Mile Svilar, Wout Faes, Orel Mangala, Samuel Bastien ou Dodi Lukebakio.

© photonews

A l'image de ses jeunes coéquipiers, il n'a guère reçu sa chance en équipe première. Après un séjour en prêt peu concluant du côté de Westerlo, il est parti chercher du temps de jeu en deuxième division néerlandaise. Fort de plus de 100 matchs dans l'antichambre du football néerlandais, Hervé Matthys a rejoint le Beerschot il y a deux ans et attend maintenant de monter ce qu'il vaut en D1A. Du moins s'il ne reste pas trop longtemps à l'infirmerie.