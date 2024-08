Bruges, le Standard, puis Anderlecht et l'Antwerp, Malines ne vit pas une reprise facile : "Les nouveaux doivent reprendre ce qu'on a construit"

Malines a été surpris, et est lourdement tombé face à Westerlo, ce week-end. Derrière les casernes, on refuse cependant de paniquer.

Avec un partage au Club de Bruges, le KV Malines avait recommencé son championnat sur une vague positive. Mais après une première grosse défaite contre Westerlo (2-4), le tableau semble tout de suite beaucoup moins rose. D'autant que le KVM ira au Standard vendredi, avant de défier Anderlecht et l'Antwerp.

"Bien sûr, on aurait aimé prendre des points contre Westerlo. Mais on ne pensait pas spécialement le faire à Bruges, et on s'en sort avec un match nul. Il faut jouer tous les matchs, aucun ne donne son verdict en avance" déclarait Daam Foulon après la rencontre perdue face aux Campinois, ce week-end, à notre micro.

Daam Foulon refuse de paniquer après la défaite de Malines et avant le calendrier difficile

"Il y a des matches dans lesquels vous espérez avoir les trois points et vous ne les obtenez pas. Il y a d'autres matches dans lesquels vous vous contentez d'un point ou vous obtenez même les trois points au lieu de perdre. Il n'y a aucune raison de paniquer" assure Foulon, qui ajoute qu'il ne faut pas s'attendre à un scénario catastrophe d'entrée pour Malines, qui ne compte qu'un point en deux matchs.

"Nous devons simplement regarder où les choses ont mal tourné et supprimer ces erreurs. Les garçons qui nous ont rejoint doivent rapidement reprendre ce que nous avons construit la saison dernière. Et ceux qui étaient déjà là doivent se mobiliser pour mettre les nouveaux dans le rythme" a conclu Daam Foulon.