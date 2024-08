Une légende d'Anderlecht toujours pas convaincu par le football à la sauce Brian Riemer : "C'est comme avec René Weiler !"

Anderlecht est, avec Westerlo, la seule équipe à avoir commencé le championnat avec un 6 sur 6. Mais le fond de jeu laisse encore beaucoup de supporters sur leur faim.

Après deux matchs de championnat, il est encore beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions. En ce qui concerne Anderlecht, Brian Riemer dispose d'ailleurs de la circonstance atténuante de la relative lenteur du mercato mauve.

Mais après les critiques de la saison passée quant à la manière de jouer de l'équipe, ce ne sont pas ces premières sorties estivales qui rassureront le Lotto Park. Olivier Deschacht fait partie des sceptiques sur l'évolution de l'équipe.

Dans Het Laatste Nieuws, l'ancien de la maison déclare : "Où est l'envie d'avancer ? Le football d'aujourd'hui, c'est mettre la pression, essayer de récupérer le ballon. Anderlecht ne fait pas tout cela. C'est avant tout une position d'attente. Comme avec René Weiler. Et s'ils veulent mettre la pression, il manque un plan".

Brian Riemer ne fera jamais l'unanimité

Deschacht s'explique : "Il faut planifier quelque chose pour que cela soit efficace. L'attaquant doit aller là-bas, un milieu de terrain doit aller ailleurs. Pour coincer l'adversaire et revendiquer la domination. Mais s'entraînent-ils suffisamment pour cela ? Y aura-t-il un plan ? Je me le demande".

Lui non plus n'a pas encore totalement digéré le déroulement des Playoffs de la saison dernière : "En tant qu'Anderlechtois, je peux et je dois le dire. Cette opportunité de titre manquée la saison dernière, je l'ai encore en travers de la gorge. Si nous gagnions lors de l'avant-dernière journée contre le Club de Bruges, le titre était dans la poche".

"Etre autant dans l'expectative, je ne me l'explique toujours pas. C'est comme ça qu'Anderlecht a donné confiance au futur champion et a lui-même raté le titre. Les supporters n'ont toujours pas compris cela. Après sept ans d'attente, avoir une telle opportunité de gagner le titre et la laisser passer comme ça est difficilement pardonnable", conclut-il.