🎥 Le retour de Docteur Jekyll et M. Hyde : Leandro Trossard fait danser Leverkusen après son Euro contrarié

En Belgique, il est de plus en plus souvent reproché à Leandro Trossard de ne pas afficher le même niveau avec les Diables Rouges que sous le maillot d'Arsenal. Ce n'est ni son Euro décevant, ni sa prestation de ce soir avec les Gunners qui changeront la situation.

Dans un duel qui sentait bon le football espagnol entre Mikel Arteta et Xabi Alonso, Trossard a été l'un des grands artisans de la victoire des Londoniens.

60 secondes après l'ouverture du score d'Oleksandr Zintchenko, le Limbourgeois a fait la différence à lui tout seul pour faire 2-0 après à peine 9 minutes de jeu.

C'est déjà lui qui est à la récupération sur un modèle de pressing aux abords du grand rectangle adverse. Sa projection dans le box a été récompensée par un centre quelques instants plus tard. Trossard a alors fait parler toute sa classe pour mettre au sol son adversaire directe d'un crochet avant de conclure avec sang-froid.

ūüé• Leandro Trossard doubles Arsenal’s lead after an impressive skill in the box! ūü™Ąpic.twitter.com/JeRLSE9dc6