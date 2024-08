Après la défaite à Sclessin, Bruges se rassure en match amical

Le Club de Bruges n'a pas réussi le début de saison escompté, et a donc du pain sur la planche. Un match amical était au programme ce mercredi.

Partage dans la première rencontre contre Malines, défaite au Standard : la saison du Club de Bruges a fort mal débuté. Nicky Hayen a donc du travail et continue en quelque sorte sa préparation pour la saison 2024-2025, alors que les Blauw & Zwart ont déjà dépensé pas mal d'argent lors de ce mercato.

Ce mercredi, Bruges défiait un club de Challenger Pro League, dont la saison reprendra dans un peu plus d'une semaine : le SK Deinze. Et pour l'occasion, pas question d'aligner une équipe bis ou l'équipe du Club NXT qui reprendra également bientôt.

On retrouvait en effet des noms comme Ordonez, De Cuyper, Onyedika, Vetlesen, Nusa, Jutgla et Skov Olsen dans l'équipe brugeoise, soit 7 titulaires potentiels. De quoi l'emporter 3 buts à 1 face au 3e de la dernière saison de D1B.

Les buts brugeois ont été inscrits par Jutgla, Skov Olsen et Ordonez. La rencontre s'est disputée au Belfius Base Camp de Bruges, et permettra aux Gazelles d'aborder la réception du Racing Genk un peu plus en confiance.