Le Standard tient sa nouvelle recrue : encore un prêt, deux jeunes Rouches font le chemin inverse !

Le Standard va continuer son mercato étonnamment actif, et attirer un joueur en prêt. En échange, deux joueurs seront envoyés au RWDM.

Voilà plusieurs jours que la rumeur envoie Ilay Camara (21 ans), ailier du RWDM, vers le Standard de Liège. Le Matricule 16 insistait, mais le club de Molenbeek n'était a priori pas vendeur ; les discussions continuaient, sachant que le Standard ne dispose pas de véritables moyens pour convaincre - financièrement - le RWDM.

Mais désormais, tout semble réglé : selon le journaliste Sacha Tavolieri, qui suit le dossier depuis ses prémices, un accord total aurait été trouvé entre le Standard et le RWDM. Camara va bel et bien rejoindre Sclessin.

Camara au Standard, Ziani et Paulo da Silva au RWDM

Le flanc droit formé à Anderlecht va être prêté au Standard avec une option d'achat fixée à 1,8 million d'euros - de quoi parier sur l'avenir et une reprise du club en vue de l'été prochain, donc. Mais le RWDM ne repart pas bredouille pour autant.

En effet, deux jeunes talents liégeois font la route en sens inverse et seront prêtés au Stade Machtens : Ilyes Ziani (ancien...unioniste !) et Thiago Paulo da Silva. Tous deux évoluaient avec le SL16 la saison passée, et Paulo da Silva, international U19 (et cousin d'Edmilson Junior) est vu comme une belle promesse.

Le Standard a cependant négocié un pourcentage de 25% à la revente pour ces deux joueurs. Ilay Camara, de son côté, passera sa visite médicale ce jeudi à Liège.