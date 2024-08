Un analyste sévère envers Moris : "Et il recommencera sûrement samedi..."

Au Nord du pays, Anthony Moris n'échappe pas à la critique. Jan Mulder ne comprend pas l'erreur du portier unioniste sur le troisième but.

Alors que le score était déjà de 2-0, Anthony Moris a relancé plein axe vers Noah Sadiki, et offert le 3-0 à Oscar. Une phase qui a fortement déplu à Jan Mulder, analyste pour VTM Nieuws et présent en plateau pour le match.

"Le gardien, sur ce troisième but, c'est tellement énervant. C'est si nonchalant de faire cette passe plein axe", se lamente l'ancienne star du RSC Anderlecht. "Et hop, un autre but encaissé...". L'attitude d'Anthony Moris a également agacé le consultant.

"Plus tard, il a également pris un carton jaune pour toutes sortes de bêtises. La discipline de cette équipe doit être meilleure, à commencer par le gardien de but", regrette Mulder. "C'est tellement énervant".

Pour l'ex-international néerlandais (5 caps), Sébastien Pocognoli devrait intervenir pour que cela ne se reproduise plus. "On voit ça chaque semaine, une erreur d'un gardien de but jouant plein axe. Ils ne le comprennent pas ? L'entraîneur a déjà dû lui dire. Mais il recommencera sûrement dès samedi".

Pourtant, selon Sébastien Pocognoli, jouer avec les milieux de terrain est exactement ce qui est demandé au gardien de but de l'Union Saint-Gilloise (lire ici). Mais peut-être pas de cette façon...