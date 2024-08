Le Cercle a perdu ses deux premiers matches de JPL et a également subi une lourde désillusion en Europa League.

Le réveil est difficile pour le Cercle Bruges, après une très belle saison ponctuée par un billet européen bien méritée mais surtout de grosses attentes pour cette saison.

Les Brugeois sont parvenus à passer un tour européen mais la réalité de la JPL a été toute autre, avec un zéro sur six au compteur. Le club partage la dernière place avec STVV et s'est également incliné 3-0 face aux Norvégiens de Molde jeudi, lors du troisième tour préliminaire de la Ligue Europa.

Cependant, la prochaine échéance est déjà là avec la réception du Beerschot ce (dimanche) soir : "La combinaison de football européen et championnat est un challenge pour le Cercle. Notre limite n'a pas été atteinte et il est maintenant de ma responsabilité de trouver comment nous relancer le plus rapidement possible. Nous pouvons faire mieux et nous voulons le montrer rapidement", a déclaré Miron Muslic à Het Nieuwsblad.

Pas (encore) de panique à bord

Thibo Somers garde également son calme. Contre Molde, le Cercle a touché le bois à deux reprises : "Nous avons aussi laissé bien trop d'espaces. C'est précisément ce que nous devrions éviter. Nous avons suffisamment d'occasions dans un match. C'était le cas à Molde, mais aussi contre Westerlo et Courtrai. Notre jeu est bon, le pressing est là, mais il faut également pouvoir tenir le zéro", conclut le capitaine des Groen & Zwart.