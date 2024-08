Le RWDM bientôt partenaire d'un club autrefois ciblé...par 777 Partners ?

Détenu par John Textor, le RWDM pourrait bientôt être partenaire d'Everton. L'homme d'affaires américain est intéressé par racheter le club anglais.

Le RWDM a vécu une saison 2023-2024 très compliquée. Pour son retour en Pro League, le club de Molenbeek n'est pas parvenu à se maintenir et a donc été relégué.

Certains ont imputé ce gros échec à la gestion du président et propriétaire, John Textor. Ce dernier avait évincé Thierry Dailly puis pris sa place à la tête du club. Il avait ensuite viré le coach auteur de la remontée, Vincent Euvrard.

Propriété d'Eagle Group, le RWDM collabore ainsi avec les autres clubs que détient Textor, à savoir l'Olympique Lyonnais, Crystal Palace et Botafogo. Certains joueurs transitent ainsi par le RWDM.

John Textor bientôt propriétaire d'Everton ?

Textor voudrait étendre son empire et continuer ses affaires. Selon les informations du média The Athletic, il voudrait revendre Crystal Palace et racheter Everton.

Le Guardian révèle que Textor aurait formulé une nouvelle offre pour devenir actionnaire majoritaire des Toffees. Le club anglais avait vu son rachat par 777 Partners, propriétaire du Standard, se solder par un échec.