Anderlecht doit-il vraiment se renforcer à ce poste ? La révélation du début de saison continue d'épater

Un supporter d'Anderlecht n'en démordait pas après le partage face à Louvain : "Avec Schmeichel dans les buts, on perd ce match". Le constat est sans doute exagéré, mais démontre la confiance grandissante autour de Colin Coosemans.

En début de mercato, le poste de gardien était, après celui de l'axe central, la priorité absolue de Jesper Fredberg. Aujourd'hui, il semble y avoir plus urgent. Colin Coosemans a parfaitement saisi sa chance en ce début de saison. À tel point qu'il est le joueur le plus constant des Mauves.

Contre OHL, il a gagné deux fois son face-à-face contre N'Dri (dont un finalement non comptabilisé pour hors-jeu). L'attaquant louvaniste a donné le tournis à Jan-Carlo Simic par la vitesse mais a buté sur un grand Coosemans. En un contre un, ce dernier est l'un des meilleurs du pays. Cependant, il n'a jamais pu le montrer ces dernières années.

Colin Coosemans en campagne

À 32 ans, il pourrait bien être la révélation. À Anderlecht, il a toujours dû se contenter d'une place dans l'ombre. Et du compliment d'être très important dans le vestiaire. Mais il peut aussi l'être sur le terrain. Même si le bon début de saison de Maxime Dupé il y a un an a confirmé que rien n'était jamais acquis dans les buts mauves. D'autant plus que Coosemans ne s'est, lui, jamais vu promettre la place de numéro un.

"Cette équipe n'est pas encore complète", a tempéré le dernier rempart du Sporting après le match. "L'effectif sera très différent en septembre. En attendant, nous devons travailler dur pour nous améliorer"

Coosemans a dû toutefois s'avouer vaincu à une reprise "Ce tir de Mathieu Maertens était imparable. Mais pour le reste, je suis satisfait de mon match. Cette égalisation est difficile à avaler après avoir eu l'occasion de faire 2-0 et notre bon début de match. On a commencé avec beaucoup de dévouement".