Des surprises, le Standard qui n'a toujours pas encaissé, une remontada... : la saison de la Pro League ne fait que commencer

La 3e journée de la Pro League est déjà terminée. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a été très intéressante à suivre... Découvrez l'équipe de la semaine de Walfoot.be !

Gardien de but

Pour le poste de gardien de but, il faut se tourner vers Malines. Ortwin De Wolf a réalisé quelques arrêts cruciaux, notamment face aux tentatives de Bulat. Le joueur de 27 ans commence à prendre de plus en plus ses marques.

Défense

La performance de Matte Smets mérite d'être mise en avant. Le nouveau joueur de Genk a complètement muselé Gustaf Nilsson et a livré une prestation défensive remarquable. De son côté, David Bates, ancien de Malines, a rapidement retrouvé son rythme au Standard.

© photonews

Cependant, c'est surtout la défense de Dender qui se distingue. Le trio Ruyssen-Cools-Pupe est particulièrement solide. Joedrick Pupe a brillé contre Courtrai, mais les deux autres auraient tout aussi bien mérité leur place dans cette sélection.

Milieu de terrain

Mathieu Maertens évolue actuellement en attaque avec l'OHL, mais il est également capable de jouer au milieu de terrain. Son magnifique but contre Anderlecht méritait d'être salué, tout comme celui de Patrik Hrosovsky avec Genk.

© photonews

Mahamadou Doumbia, de retour dans le onze de départ de l'Antwerp cette saison, a récompensé la confiance de Jonas De Roeck avec un but marqué d'une frappe à distance. Son travail au milieu de terrain ne doit pas être sous-estimé.

Et oui, pour la deuxième semaine consécutive, Marko Bulat du Standard se distingue. Tout le danger des Rouches semble venir de son pied.

Attaque

Andreas Skov Olsen a trouvé le chemin des filets à deux reprises avec le Club de Bruges face à Genk, mais le Danois devra s'impliquer davantage dans le jeu.

Du côté de l'Antwerp, Jacob Ondrejka a signé un triplé pour le Great Old contre Saint-Trond, ce qui le rend bien sûr incontournable.

Au centre, le choix d'un attaquant s'est avéré difficile. Cependant, Mohamed Berte, l'attaquant de Dender, continue de jouer un rôle clé en offrant des points précieux à son équipe. La semaine dernière, il a offert la victoire contre La Gantoise, et ce week-end, il a marqué un doublé pour assurer le succès face à Courtrai.

L'équipe-type :

De Wolf / Smets - Bates - Pupe / Maertens - Hrosovsky - Doumbia - Bulat / Skov Olsen - Berte - Ondrejka