De quoi aider Charleroi à retrouver la colonne de gauche ? Daan Heymans, l'incarnation du renouveau carolo sous Rik De Mil

Daan Heymans s'est à nouveau montré décisif contre La Gantoise ce weekend. De quoi retrouver confiance après des derniers mois contrariés.

Daan Heymans est l'un des hommes en forme à Charleroi en ce début de saison. Après avoir inscrit un doublé sur le terrain de Saint-Trond, le milieu infiltreur a offert la victoire aux Zèbres dans les derniers instants face à La Gantoise.

Après ce but décisif, Heymans a remis les pendules à l'heure en allant s'expliquer avec un supporter en tribunes : "5 minutes avant mon but, il y a un supporter qui me critique. Je lui ai répondu en lui disant qu'on allait se parler après le match. On joue contre un équipe du top, et on jouait bien en plus, même moi" avait-il déclaré.

Avant de poursuivre : "Ça doit s'arrêter. On peut me critiquer quand c'est à raison. Mais pas à chaque fois ! Quand j'ai marqué, je suis allé vers lui et je lui ai dit de la fermer. Il s'est excusé. Tu viens à Charleroi pour supporter, pas pour critiquer tout le temps. Et c'est toujours moi en plus !"

"Sur le moment, oui, ça m'a affecté. Je fais tout pour l'équipe. Je joue avec le cœur. Je ne mérite pas de me faire siffler à chaque fois que je rate quelque chose. A ce moment-là, ça m'a un peu déçu" avait-il conclu, visiblement touché par les critiques.

Le discours et l'attitude d'un homme qui en a gros sur la patate et qui n'a qu'une hâte : montrer ce qu'il vaut sur le terrain. Il faut dire qu'avec ses trois buts, le joueur de 25 a déjà égalé son total de la saison passée en championnat.

Marquer, le meilleur remède pour retrouver la confiance

Ces derniers mois, Heymans a au mieux laissé indifférent, au pire agacé le Mambourg. S'il semble légèrement surperformer en ce début de saison, la tendance était bien différente lors du dernier exercice. Pour le même total de buts, le natif de Turnhout a eu besoin d'1,82 expected goals depuis la reprise, contre 5,51 en 2023/2024. La faute a un manque de chance (plusieurs frappes sur le poteau) mais aussi à un certain déchet dans le dernier geste la saison dernière.

Daan Heymans aura toujours pour lui cette intelligence de jeu mais aussi cette abnégation caractéristique qu'aime le Mambourg. Ces courses gratuites font partie des raisons qui ont poussé Edward Still à le faire revenir en Belgique alors qu'il ne jouait pas à Venise lors de la saison 2021/2022. Et qui ont ensuite poussé Felice Mazzu puis Rik De Mil à ne pas remettre en question sa place dans le onze. Mais cette frustration dans le dernier geste l'empêche encore de confirmer sa première saison comme titulaire à Waasland Beveren où son sens de l'infiltration lui avaient permis d'inscrire 8 buts et de délivrer 4 assists.

Avant ce début de championnat canon, la tendance semble déjà avoir commencé à s'inverser depuis l'arrivée de Rik De Mil. Sous la houlette du nouveau coach, Heymans avait été l'un des artisans du maintien de Charleroi avec 2 buts et 1 assist lors des Playdowns.

S'en était suivie une prolongation de contrat jusqu'en 2026. "Le club et Daan souhaitent que cette marque de confiance lui permette de devenir un cadre de l’équipe" avait déclaré Charleroi dans le communiqué officiel. Le joueur avait lui aussi confirmé qu'il attendait plus de lui-même pour la suite de son aventure dans le Pays Noir. En présaison, De Mil avait pointé son joueur comme future surprise de la saison à l'heure de se risquer au jeu des pronostics.

© photonews

Ces dernières semaines peuvent lui servir de déclic. Mais aussi profiter à tout Charleroi. Car s'il retrouve son rendement optimal, Daan Heymans pourrait contribuer à régler le problème offensif du Sporting. La saison dernière, l'équipe était la troisième pire attaque de l'élite. Son meilleur buteur, Parfait Guiagon, renseignait cinq buts, sans pour autant enfiler le costume de numéro neuf.

Avec Daan Heymans à ses côtés dans un registre sans ballon, le milieu offensif ivoirien pourrait être la clé pour compenser le manque de rendement des attaquants de pointe carolos. Rik De Mil fera-t-il encore grandir la compatbilité de ces deux profils si différents pour redonner de l'allant à l'attaque carolo ?