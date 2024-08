Officiel : l'Antwerp réalise une bonne affaire avec l'arrivée d'un milieu de Premier League

Après le départ de Jurgen Ekkelenkamp et d'Alhassan Yusuf, l'Antwerp se devait de réinjecter de la qualité dans l'entrejeu, d'autant que Mandela Keita est également sur le départ.

Le Great Old s'est éxécuté avec l'officialisation de l'arrivée de Jairo Ridewald, un Néerlandais de 27 ans.

Jaïro Riedewald (27) is a Red! 🔴⚪✍️



Riedewald is een linksvoetige defensieve middenvelder die ook als verdediger kan worden opgesteld. De voorbije zeven seizoenen speelde de Nederlander in de Premier League, bij Crystal Palace. Zijn opleiding kreeg Riedewald bij Ajax. Ook in… pic.twitter.com/DcvfyOpD4y