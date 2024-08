Une star mondiale, médaillée d'or aux Jeux Olympiques, devient actionnaire du Paris Saint-Germain !

Médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Paris avec la "Dream Team", Kevin Durant est resté dans la capitale française. Il s'est rendu au Campus PSG et devient actionnaire du club !

Kevin Durant a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques, samedi dernier, en battant la France 98-87 en finale du tournoi de basket. L'Américain n'était d'ailleurs pas seulement à Paris pour soulever les lauriers, mais aussi pour faire des affaires.

Le 6 août dernier, en pleine compétition, le joueur de la NBA a effectué une visite au campus PSG. De longue date, le basketteur de 35 ans est un grand ami du président Nasser Al Khelaifi.

La star de la NBA Kevin Durant devient actionnaire minoritaire du PSG

Et le journal l'Équipe affirme qu'il n'était pas là par hasard. En effet, Kevin Durant est devenu actionnaire minoritaire du grand club français. Le double vainqueur de la NBA a investi plusieurs millions de dollars, via le fonds d'investissement américain Arctos Sports Partners

Avec la star américaine, le PSG va renforcer son image de marque aux États-Unis. Un an avant la Coupe du Monde des clubs de la FIFA (2025), deux ans avant la Coupe du Monde (2026). Des événements importants et prestigieux seront bientôt disputés au pays de l'Oncle Sam, et Paris a déjà pris une longueur d'avance.

🏀 Kevin Durant au Campus PSG 🤝



📺 Avant la finale de ce soir, revivez la visite de Kevin Durant, au Campus PSG 🔴🔵 pic.twitter.com/88VxIRkbfu — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2024