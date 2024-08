International chilien, Nayel Mehssatou regrette de ne pas avoir joué à Anderlecht : "Kompany m'avait conservé avec Zeno Debast"

Petit à petit, Nayel Mehssatou est devenu une référence à Courtrai. Il a pourtant dû rebondir après Anderlecht.

Si vous voulez être complet, il faut l'appeler Nayel Rayan Mehssatou Sepulveda. Le latéral droit de Courtrai veut faire honneurs à ses deux parents, tous deux médecins à Zellik : "Mon père est d'origine marocaine, ma mère est chilienne. Ils se sont rencontrés à Bruxelles" explique-t-il sur le site du KVK.

Le garçon a donc été formé à Anderlecht. Il faisait partie de la prometteuse génération 2002 : "Il y avait aussi Jérémy Doku, Marco Kana, Anouar Ait El Hadj, Kilian Sardella et bien d'autres que je connais évidemment encore. Lorsque Vincent Kompany était entraîneur, il a amené cinq jeunes, dont moi, en équipe première en février 2021. Il avait dit qu'au bout de six mois, deux d'entre eux seraient autorisés à rester. C'était Zeno Debast et moi".

Le Chili plutôt que la Belgique ou le Maroc

Mais Mehssatou n'a pas eu sa chance : " Kompany était un très bon entraîneur, j'ai beaucoup appris, mais je pense que c'est dommage de ne pas avoir eu la chance de faire partie de l'équipe, ne serait-ce qu'une seule fois".

En janvier 2022, il a donc été chercher du temps de jeu du côté de Courtrai, pour qui il compte aujourd'hui 74 matchs. Son passage chez les Kerels lui a même permis de devenir international chilien (8 sélections).

"Entre la Coupe du monde et la Copa America, seuls des matchs amicaux ont été disputés pendant un an. Ensuite, j’étais là pour le premier match de la Copa America contre l’Uruguay en septembre 2023" se souvient-il. Mehssatou s'est ensuite blessé, ce qui l'a empêché d'enchaîner. Il attend désormais d'autres sélections.